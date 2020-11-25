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الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 04:57 م

ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي

البنك المركزي العراقي
قال النائب ثامر ذيبان، إن هنالك تحرك نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي، وأن هذا الاستجواب سيطيح بالمحافظ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على الحفاظ على سمعة البنك المركزي وهيبتة.

وأضاف أن المحافظ الحالي غير مختص وجيء به وفق منافع سياسية، مبينا أن الاستجواب سيجري قريبا وسيطيح بمحافظ البنك المركزي كونه غير مؤهل لإدارة المنصب.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.
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