بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 04:23 م

ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد

الكاظمي والميليشيات

كشف مراقبون، عن أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق، اشترطت على حكومة الكاظمي عدة أمور للتهدئة، منها إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين في العراق، وكذلك ملف الانتهاكات الإنسانية وقضايا الفساد.

واعتبر هؤلاء السياسيون أنّ تلك الميليشيات ابتزت الحكومة من خلال ورقة صواريخ الكاتيوشا بملفات سياسية ومالية وأمنية عدة.

وقال سياسيون، إنّ الحكومة وقعت تحت ضغوط كبيرة جعلتها عرضة لابتزاز الميليشيات الموالية لإيران في ملفات بعيدة عن قضية الوجود الأميركي في العراق.

وأشاروا إلى أنّ الإيرانيين لا علاقة لهم بتلك الملفات الثانوية التي تعتبر مكاسب محلية للفصائل.

وتابعوا: "يبدو أنّ الحكومة تركت أو أجّلت قضايا عدة تتقاطع مع مصلحة الجهات المسلحة تلك، وأخرى سياسية تستهدف أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وترتبط بفترة رئاسة الأخير حكومتي العراق بين عامي 2006 و2014 والتي عرفت أكثر ملفات الفساد وهدر المال العام".

من جانبه، قال السياسي غيث التميمي، إنّ "التهدئة من زاوية إيران تهدف إلى منع أي احتكاك مع القوات الأميركية خلال الأيام الأخيرة من عمر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أما الملفات الثانية ضمن التهدئة، فالإيرانيون غير معنيين بها". وأضاف أنّ "هذه التهدئة التي تدفع لها إيران حالياً، هي لمعرفة جديد السياسة الأميركية خلال الفترة المقبلة".

وقال القيادي في "جبهة الإنقاذ والتنمية" أثيل النجيفي، إنّ "العراق حالياً في أضعف مراحله، وقد بلغت مرحلة الهوان السياسي والأمني درجة أن يزور مسؤول إيراني العراق ويلتقي فصائل ومليشيات وسط بغداد، ثم يقوم بجمع قادة هذه المليشيات برئيس الوزراء، للوصول إلى تسوية أو تهدئة، وهذا ما لا يحدث في أسوأ بلدان العالم".

واعتبر النجيفي أنّ "الإيرانيين هم أكثر المتضررين من خروج الأميركيين من العراق، لأنهم لن يجدوا من يحاربونه إعلامياً. وإذا حصل وخرج الأميركيون، مع العلم أنّ هذا الأمر لن يحصل، فسيقع الإيرانيون في مواجهة مفتوحة مع العراقيين وجيل المحتجين".

بدوره، رأى رئيس "مركز التفكير السياسي"، إحسان الشمري، أن "زيارة قاآني إلى بغداد، نقلت مفهوم الهدنة إلى تهدئة، لأنّ إيران تدرك جيداً أن أي قرار عراقي يتخذ بمعزل عنها، قد يتضارب مع طبيعة ما تسعى إليه من حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتحديداً ما يتعلق بملف الحوار بين واشنطن وطهران".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إيران والعراق

مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي 25 تشرين الثاني 2020 04:47 م

4201949465501912137

بعد فضيحة تعرية النساء بمطار الدوحة .. ضباط قطريون يواجهون السجن 25 تشرين الثاني 2020 02:51 م

127-095525-corona-world-significant-decline-china-5

بعد إعلانها عن مشاكل وأخطاء..حكومة الكاظمي تصحح قانون الاقتراض وتتخذ 6 قرارات 25 تشرين الثاني 2020 12:10 م

فرنسا

كورونا حول العالم.. تخفيف الإغلاق في فرنسا وإصابات قياسية بالولايات المتحدة والهند وإيران 25 تشرين الثاني 2020 10:47 ص

بلاسخارت

بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة 25 تشرين الثاني 2020 07:34 ص

اعادة 347 نازح من سوريا الى الموصل

منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون 25 تشرين الثاني 2020 07:24 ص

الكاظمي والانتخابات

في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها 25 تشرين الثاني 2020 06:48 ص

غارات اسرائيلية

العاصفة الممتدة.. غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع إيرانية إرهابية في منطقة جبل المانع بسوريا 25 تشرين الثاني 2020 02:05 ص

التعليقات