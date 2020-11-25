بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران قانون الجرائم الإلكترونية فيتو السلطة على حرية التعبير.. نشطاء عراقيون يرفضونه ويصفوه بقوانين مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية مع إيران وسوريا.. الكاظمي يواجه طهران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 02:33 م

تضم 11 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح .. فيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

1120202510321519324719

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، التي ضمت 11 لاعبا.

وضمت القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأول لنيل الجائزة، إضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
كما ضمت القائمة لاعبا عربيا واحدا هو النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى زميله السنغالي في الفريق ساديو ماني.

وسيمنح الفيفا الجائزة لأفضل لاعب في العام في حفل سيقام في 17 ديسمبر المقبل.
وهنا قائمة اللاعبين الـ11 المرشحين لجائزة أفضل لاعب "ذا بيست":
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)
الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
السنغالي ساديو ماني (ليفربول)
البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)
الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول)
الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)
البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)
الإسباني تياغو ألكنتارا (ليفربول)
الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
127-095525-corona-world-significant-decline-china-4

بعد إدانة زوجها بتهمة القتل.. هل تعتزل نانسي عجرم الفن؟ 25 تشرين الثاني 2020 10:53 ص

الفيفا

الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد خمس سنوات 23 تشرين الثاني 2020 04:03 م

ميسي ورونالدو

رونالدو ينافس ميسي على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم 23 تشرين الثاني 2020 03:57 م

بيل جيتس

بيل جيتس يحذر: جائحة جديدة تضرب العالم وسنكون محظوظين إذا تأخرت عقدين 23 تشرين الثاني 2020 11:37 ص

ياسمين عبد العزيز

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020 22 تشرين الثاني 2020 09:31 ص

باسل كوركيس

كوركيس: أشجع اللاعبين العراقيين على الاحتراف بدوري الخليج العربي 17 تشرين الثاني 2020 12:38 م

نادي الطلبة

بعد الانسحاب من كأس العراق.. نادي الطلبة يلوح بتعليق جميع نشاطاته 16 تشرين الثاني 2020 05:13 م

الفنان عودة فاضل

نقابة الفنانين العراقيين تنعي وفاة الفنان عودة فاضل بعد صراع مع المرض 16 تشرين الثاني 2020 03:04 م

التعليقات