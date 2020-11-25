تضم 11 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح .. فيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، التي ضمت 11 لاعبا.



وضمت القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأول لنيل الجائزة، إضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما ضمت القائمة لاعبا عربيا واحدا هو النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى زميله السنغالي في الفريق ساديو ماني.

وسيمنح الفيفا الجائزة لأفضل لاعب في العام في حفل سيقام في 17 ديسمبر المقبل.

وهنا قائمة اللاعبين الـ11 المرشحين لجائزة أفضل لاعب "ذا بيست":

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

السنغالي ساديو ماني (ليفربول)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول)

الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)

البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)

الإسباني تياغو ألكنتارا (ليفربول)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)