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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

بعد 7 عقود.. تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

سلمان

أقرت الحكومة السعودية، مساء الثلاثاء، نظاماً واسماً جديدين لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد نحو سبعة عقود على إنشاء تلك المؤسسة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقال وكالة الانباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على ”نظام البنك المركزي السعودي، ويحل اسم (البنك المركزي السعودي) محل اسم (مؤسسة النقد العربي السعودي)“.
وكشف البنك المركزي السعودي عن شعاره الجديد بعد صدور الموافقة الحكومية، لكنه احتفظ باختصار ”ساما-SAMA“ المقتبس من الأحرف الإنكليزية الأولى لاسم ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، ”لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً“، وفق بيان للبنك.

وقال البنك في بيان له، إن النظام الجديد ينص على أن يرتبط البنك المركزي مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري.
وأوضح البيان ان النظام حدد أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي.
كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

وقال البيان إن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
وصدر أول نظام سعودي للنقد في عام 1928 تحت اسم (نظام النقد الحجازي النجدي) وسك بموجبه الريال العربي، وفي عام 1935 قررت الحكومة سك ريال فضي جديد يحمل اسم المملكة العربية السعودية.
وأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز عام 1952، في مدينة جدة، وتم تعيين الاقتصادي الأمريكي جورج بلوارز أول محافظ لها.


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