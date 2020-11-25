بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران قانون الجرائم الإلكترونية فيتو السلطة على حرية التعبير.. نشطاء عراقيون يرفضونه ويصفوه بقوانين مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية مع إيران وسوريا.. الكاظمي يواجه طهران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

النفط يرتفع مع تزايد التفاؤل بشأن لقاح كورونا

4201949465501912137

ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكورونا ”كوفيد-19“ الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8 %، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4 % في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6 %، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4 % أمس الثلاثاء.
وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار، وصعدا بنحو 9 %  في آخر أربع جلسات.

وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا ”في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن أوبك+ ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 مليون برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي“.
وقالت أسترازينيكا يوم الاثنين إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 70 % في التجارب، وقد يصل إلى فاعلية 90 بالمئة، ما يوفر سلاحا جديدا في الحرب للسيطرة على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.
لكن أي لقاح يمكن اعتماده من المستبعد أن يكون جاهزا للاستخدام العام في الشهور القليلة المقبلة، ما يعني أن إجراءات الإغلاق وقيود السفر ستظل قائمة في العام المقبل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خلية الازمة

خلية الأزمة النيابية تلوح باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية 25 تشرين الثاني 2020 10:19 ص

وزير التعليم

وزير التعليم يوافق على شمول الطلبة مواليد 1995 فما دون بالتقديم إلى القبول المركزي 25 تشرين الثاني 2020 10:15 ص

4201949465501912137

معلمو كردستان يبدأون إضرابا عن الدوام بسبب عدم دفع الرواتب 25 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

التعليم-696x402

خفض أجور التعليم الموازي لـ50% ولجميع الكليات والمراحل 25 تشرين الثاني 2020 10:01 ص

مجلس النواب

وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا 25 تشرين الثاني 2020 06:31 ص

محمد صاحب الدراجي

الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي 25 تشرين الثاني 2020 06:20 ص

Capture

نسرين الأيزيدية تعانق ذويها في دهوك بعد 6 سنوات من أسر داعش الإرهابي 24 تشرين الثاني 2020 03:20 م

الذهب

الذهب ينخفض مع اشتعال سباق لقاح كورونا 24 تشرين الثاني 2020 01:45 م

التعليقات