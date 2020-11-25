النفط يرتفع مع تزايد التفاؤل بشأن لقاح كورونا

ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكورونا ”كوفيد-19“ الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8 %، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4 % في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6 %، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4 % أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار، وصعدا بنحو 9 % في آخر أربع جلسات.

وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا ”في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن أوبك+ ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 مليون برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي“.

وقالت أسترازينيكا يوم الاثنين إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 70 % في التجارب، وقد يصل إلى فاعلية 90 بالمئة، ما يوفر سلاحا جديدا في الحرب للسيطرة على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.

لكن أي لقاح يمكن اعتماده من المستبعد أن يكون جاهزا للاستخدام العام في الشهور القليلة المقبلة، ما يعني أن إجراءات الإغلاق وقيود السفر ستظل قائمة في العام المقبل.