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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:32 ص

ترامب يعتزم العفو عن مساعده السابق فلين

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قال مصدر مطلع أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ حلفاءه بأنه يعتزم العفو عن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق.
وكان فلين قد أقر بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.
لكن المصدر قال إنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقرر، الذي تحدث عنه أولا موقع ”أكسيوس“ الإخباري.

وأقر فلين – وهو جنرال متقاعد – بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب المنصب.
لكنه سعى بعدئذ لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.
 

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