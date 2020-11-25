القبض على تاجر مخدرات في بغداد

ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على تاجر مخدرات في احد احياء العاصمة بغداد.



وقال بيان الجهاز انه بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على احد تجار المخدرات في احد احياء العاصمة بغداد؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تم احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

