خلية الأزمة النيابية تلوح باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية



لوحت خلية الأزمة النيابية، باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية تصل إلى إغلاقها.



وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي ، إن "جولات تفتيشية ستقوم بها دائرة التفتيش في وزارة الصحة على المولات التجارية والأماكن العامة من أجل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى مرحلة الإغلاق بعد إنذارها".

وأشار إلى أنه "في حال عدم وجود إجراءات فعلية رادعة بحق المولات المخالفة سنقوم باستضافة المسؤولين في وزارة الصحة والبيئة".

وأوضح أن "الإجراءات التي يجب على المولات اتخاذها هي منع دخول المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات وارتداء موظفي المولات الكمامات ونسبة تواجد المواطنين لا تتعدى 50 % من سعة المول وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة".