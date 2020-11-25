انتحار امرأة جنوب الحلة

انتحرت امرأة في الاربعين من عمرها بشنق نفسها داخل غرفة النوم في منزلها بناحية الشوملي جنوب الحلة.



وقال مصدر في شرطة بابل" أن الشرطة وصلها بلاغ عن قيام امرأة في الاربعين من عمرها بشنق نفسها داخل غرفة النوم بمنزلها في ناحية الشوملي جنوب الحلة بعد شجار مع زوجها.

واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وفتحت تحقيقا بالحادث.