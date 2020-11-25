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الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:17 ص

انتحار امرأة جنوب الحلة

انتحار
انتحرت امرأة في الاربعين من عمرها بشنق نفسها داخل غرفة النوم في منزلها بناحية الشوملي جنوب الحلة.

وقال مصدر في شرطة بابل" أن الشرطة وصلها بلاغ عن قيام امرأة في الاربعين من عمرها بشنق نفسها داخل غرفة النوم بمنزلها في ناحية الشوملي جنوب الحلة بعد شجار مع زوجها.
واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية  وفتحت تحقيقا بالحادث.
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