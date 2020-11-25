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الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

معلمو كردستان يبدأون إضرابا عن الدوام بسبب عدم دفع الرواتب

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حذر نقيب المعلمين في السليمانية دلشاد مجيد، من انفلات الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان المأساوي جدا.
وقال مجيد إن “المعلمين لن يعودوا إلى الدوام حتى يعرفوا مصير رواتبهم، فهم منذ 70 يوما لم يتسلموا رواتبهم ولايوجد تحديد لوقت معين من قبل حكومة الإقليم لاطلاق الرواتب.
وأضاف أن “المعلمين في السليمانية وكرميان وحلبجة سيضربون عن الدوام، لحين توزيع رواتبهم كاملة دون استقطاع، فالوضع لم يعد يتحمل مزيدا من الصبر، في ظل عدم اكتراث للأزمة التي يعيشها الموظف في كردستان.
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