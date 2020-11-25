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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

الركابي يكشف عن توافق لحسم موازنة 2021 باسرع وقت ممكن

كاطع الركابي
كشف النائب كاطع الركابي، عن توافق سياسي على حسم سريع لميزانية 2021 

وقال الركابي ان  ميزانية  العراق للعام القادم 2021 لم تصل حتى الان من الحكومة الى اللجنة المالية النيابية من اجل مناقشة بنودها وحيثياتها داخل قبة مجلس النواب قبل عرضها للتصويت.
واضاف، ان “هناك توافقا سياسيا على حسم ميزانية 2021 بشكل سريع وربما تكون اسرع ميزانية تحسم من قبل مجلس النواب بسبب اوضاع البلاد لافتا الى ان الميزانية ستركز على مبادى اساسية ومنها تامين الرواتب وضغط كبير للنفقات بما يقلل نسب العجز مع ضمان تمويل ميزانية تتلاءم مع وضع الوزارات الامنية في الداخلية والدفاع.
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