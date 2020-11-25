خفض أجور التعليم الموازي لـ50% ولجميع الكليات والمراحل

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تخفيض اجور التعليم الموازي الى 50% في جميع الكليات والمراحل الدراسية استنادا الى قرار هيئة الراي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي ان “هيئة الرأي في الوزارة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة اوضاع الاجور الدراسية بما يرعي اوضاع الطلبة الاقتصادية.

واضاف ان “الهيئة قررت تخفيض اجور التعليم الموازي الى 50% ولكافة الكليات ولجميع المراحل.



واوضح العبودي ان “القرار جاء لمراعاة الظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد ولتمكين الطلبة بالاستمرار بمسيرتهم التعليمية.