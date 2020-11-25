بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران قانون الجرائم الإلكترونية فيتو السلطة على حرية التعبير.. نشطاء عراقيون يرفضونه ويصفوه بقوانين مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية مع إيران وسوريا.. الكاظمي يواجه طهران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 09:55 ص

الأمن النيابية: التصويت على قانون جرائم المعلوماتية غدا الخميس

لجنة الامن النيابية
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، انه سيتم عرض قانون جرائم المعلوماتية للتصويت بجلسة يوم غد  الخميس مشيرة الى ان القانون يستهدف بالأساس جرائم الابتزاز الإلكتروني ولا توجد فيه اي فقرات لتقييد الحرية.
وقال عضو لجنة الامن بدر الزيادي انه “تم الانتهاء من كافة التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية  بعد القراءة الثانية التي جرت امس الاول في المجلس.
واضاف انه “تم تسليم نسخة نهائية الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت بجلسة الخميس وهناك توافق على تمريره خلال الجلسة.”.
واكد الصائغ ان “فقرات القانون باغلبها تستهدف جرائم الابتزاز الالكتروني والتي راح ضحيتها العديد من النساء وانتحار اخريات”، مبينا انه “لايوجد اي تقييد للحريات بفقرات القانون وبشهادة قضاة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كاطع الركابي

الركابي يكشف عن توافق لحسم موازنة 2021 باسرع وقت ممكن 25 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

ثامر ذيبان

نائب: المحاصصة السياسية وراء تعطيل الاستجوابات 25 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

العراق والسعودية

السعودية تؤكد حرصها على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع العراق 25 تشرين الثاني 2020 09:54 ص

مجلس-بغداد-1

القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة 25 تشرين الثاني 2020 08:27 ص

السعودية - العراق

الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية 25 تشرين الثاني 2020 08:17 ص

بلاسخارت

بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة 25 تشرين الثاني 2020 07:34 ص

ألغام

ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران 24 تشرين الثاني 2020 04:18 م

الأعرجي

الأعرجي يتهم أطرافا تحاول إستغلال البنك المركزي لتمويل الحملات الانتخابية 24 تشرين الثاني 2020 03:57 م

التعليقات