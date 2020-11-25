الأمن النيابية: التصويت على قانون جرائم المعلوماتية غدا الخميس

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، انه سيتم عرض قانون جرائم المعلوماتية للتصويت بجلسة يوم غد الخميس مشيرة الى ان القانون يستهدف بالأساس جرائم الابتزاز الإلكتروني ولا توجد فيه اي فقرات لتقييد الحرية.

وقال عضو لجنة الامن بدر الزيادي انه “تم الانتهاء من كافة التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية بعد القراءة الثانية التي جرت امس الاول في المجلس.

واضاف انه “تم تسليم نسخة نهائية الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت بجلسة الخميس وهناك توافق على تمريره خلال الجلسة.”.

واكد الصائغ ان “فقرات القانون باغلبها تستهدف جرائم الابتزاز الالكتروني والتي راح ضحيتها العديد من النساء وانتحار اخريات”، مبينا انه “لايوجد اي تقييد للحريات بفقرات القانون وبشهادة قضاة.