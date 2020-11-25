السعودية تؤكد حرصها على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع العراق



أكدت المملكة العربية السعودية، حرصها على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية العراق



وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته امس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.



وقال وزير الاعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، أن المجلس اطلع، على عدد من الموضوعات وتطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ما توليه المملكة من الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية العراق وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.



واشار إلى تشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي تم الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أعلنت في وقت سابق افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.