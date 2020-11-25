القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة

أكدت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، أن قرار 315 الخاص بتثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021، في وقت هيأت فيه 1600 دونم في ناحية اللطيفية لتوزيعها بين المستحقين.



وقال مدير بلديات محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي في تصريح صحفي، إن المحافظة وفي اطار جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 المتضمن تثبيت موظفي العقود والإجراء اليوميين، وجهت كتابا الى وزارة المالية لغرض تخصيص درجات وظيفية ومبالغ لازمة للقيام بذلك.

ونبه إلى أن وزارة المالية اكدت ان هذا القرار لا يمكن تنفيذه الا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021، مشيرا الى ان المحافظة اولت هذا الملف اهمية بالغة لاستحصال هذه الشريحة على حقوقهم اللازمة والاستفادة من خبرتهم في ادارة المشاريع المختلفة.