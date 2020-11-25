بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران قانون الجرائم الإلكترونية فيتو السلطة على حرية التعبير.. نشطاء عراقيون يرفضونه ويصفوه بقوانين مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة على المعابر غير الرسمية مع إيران وسوريا.. الكاظمي يواجه طهران زيارات المسؤولين الإيرانيين غير الرسمية.. تأكيد على تبعية القرار العراقي لإيران الدليمي: جهات سياسية من مختلف المكونات تحاول عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 06:31 ص

وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا

مجلس النواب

توفي عضو مجلس النواب، حسين الزهيري، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وذكرت مصادر مقربة، أن النائب الزهيري الوكيل السابق لوزارة العدل، توفي في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في بيان الزهيري قائلا: "ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب حسين الزهيري، متأثرا بفيروس كورونا، وإننا إذ نتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان".

وتوفيت النائبة العراقية، غيداء كمبش، في العاشر من تموز الماضي، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539749 إصابة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد صاحب الدراجي

الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي 25 تشرين الثاني 2020 06:20 ص

Capture

نسرين الأيزيدية تعانق ذويها في دهوك بعد 6 سنوات من أسر داعش الإرهابي 24 تشرين الثاني 2020 03:20 م

الذهب

الذهب ينخفض مع اشتعال سباق لقاح كورونا 24 تشرين الثاني 2020 01:45 م

الطبيب

طبيب عراقي يلقى حتفه على يد مجهولين في سوريا 24 تشرين الثاني 2020 12:56 م

منفذ طريبيل

الدليمي: إغلاق منفذ حدودي في الأنبار 13 ساعة يومياً بسبب داعش 24 تشرين الثاني 2020 12:00 م

محمود الزجراوي

برلماني يحذر من أزمة الكهرباء في الصيف المقبل ويؤكد: نعاني ضائقة مالية 24 تشرين الثاني 2020 10:38 ص

رواتب

نائب يحذر : اقتصاد العراق لن يتحمل اقتراضا جديدا 24 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء توجه الدعوات للشركات العالمية بشأن مشاريع الجباية الإلكترونية 24 تشرين الثاني 2020 10:26 ص

التعليقات