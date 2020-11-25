وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا

توفي عضو مجلس النواب، حسين الزهيري، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.



وذكرت مصادر مقربة، أن النائب الزهيري الوكيل السابق لوزارة العدل، توفي في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في بيان الزهيري قائلا: "ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب حسين الزهيري، متأثرا بفيروس كورونا، وإننا إذ نتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان".

وتوفيت النائبة العراقية، غيداء كمبش، في العاشر من تموز الماضي، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539749 إصابة.