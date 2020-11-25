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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 02:05 ص

العاصفة الممتدة.. غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع إيرانية إرهابية في منطقة جبل المانع بسوريا

غارات اسرائيلية
خبراء: إيران نظام إرهابي ساقط عسكريا لكنه يعتمد على جيوش الميليشيات

فيما يعد تأكيد للسياسة الإسرائيلية الواعدة والهادفة الى تكسير عظام ايران، وتدمير أي خطط للتمركز في سوريا والانطلاق من الأراضي السورية لتهديد الأراضي الاسرائيلية أو باقي الدول العربية، قام الطيران الاسرائيلي بشن غارات ساحقة على مواقع ايرانية مشبوهة.
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا. كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أى تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.
ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً.
وأفاد مراسل " قناة العربية" أن إسرائيل نشرت عددا من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية، تحسباً لإطلاق أي صواريخ باتجاهها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت ليلا أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا، بعد أن اكتشفت القوات عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق على طول الحدود في مرتفعات الجولان، وضعت من قبل "خلية سورية بقيادة القوات الإيرانية".
وأوضح أن القصف استهدف "منشآت تخزين ومقرات ومجمعات عسكرية"، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ سورية مضادة للطائرات.

وفي وقت لاحق، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن الضربات استهدفت المقر العسكري الإيراني في مطار دمشق، وهو منشأة سرية تستضيف ضباطًا عسكريين إيرانيين زائرين والفرقة السابعة لجيش النظام، التي تشرف على الجانب السوري من مرتفعات الجولان.
في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن الضربات قتلت ثلاثة جنود وأصابت آخر وألحقت أضرارا مادية. بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ارتفاع عدد القتلى إلى 10، 3 من قوات النظام، والآخرين تابعين لميليشيات إيرانية.
 ويرى خبراء عسكريون، أن الترنح الإيراني التام في الرد على إسرائيل يؤكد أن الملالي نظام إرهابي عاجز لكنه يسير جيوش الميليشيات لتحقيق أهدافه.
أ.ي
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