ديالى تعلن زوال سيول الألغام الحدودية مع إيران

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، زوال وانتهاء سيول الألغام في حدود نواحي مندلي وقزانية شرقي المحافظة المحاذية لإيران.



وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي، إن السيول السنوية المنحدرة من الحدود الإيرانية مع ديالى لم تجرف أي ألغام او مخلفات حربية تركتها الحرب العراقية الايرانية منذ ٤ سنوات ولم تسجل اي حوادث تذكر.



وبين أن الالغام كانت تنجرف من وادي "الحزام" الحدودي مع ايران وجميع الالغام والمخلفات الحربية انجرفت بالكامل ولا وجود لأي الغام حربية منحدرة مع السيول على طول الشريط الممتد بين ناحيتي مندلي وقزانية والحدود الايرانية.







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