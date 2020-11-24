الأعرجي يتهم أطرافا تحاول إستغلال البنك المركزي لتمويل الحملات الانتخابية

عد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي محاولة بعض الأطراف لتسييس البنك المركزي من أجل الاستفادة لحملاتهم الانتخابية.



وقال الأعرجي في تغريدته على حسابه الشخصي في منصة تويتر “‏محاولاتٌ من بعض الأطراف لتسييس البنك المركزي بعد أن وضع خطة مهنية لمُعالجة بعض السلبيات السابقة،وكل هذه المحاولات للإستفادة من العمولات من أجل استخدامها لتمويل حملاتهم الإنتخابية”.



واختتم بعبارة ” وبعدين يجاوبك: هذه رقابة وإصلاح!”.





