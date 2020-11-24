الحكومة تكتشف مشاكل وأخطاء في قانون الاقتراض وتؤكد: نعمل على حلها

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء ان قانون العجز المالي "الاقتراض" يحتوي على مشاكل تعمل حكومته على معالجتها.



وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاج جلسة مجلس الوزراء، "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".



واستطرد القول ان "الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".



وشدد الكاظمي قائلا "على الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".



واضاف "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".