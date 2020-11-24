٢٥ قتيلاً وجريحا حصيلة إنفجار بزاعة حلب السورية

افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة انفجار في محافظة حلب شمالي سوريا إلى ٢٥ قتيلاً وجريحاً.

وفي وقت سابق، استهدف انفجار بسيارة مفخخة رئيس شرطة (مدير شرطة) ناحية بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، حيث تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.

وقال مصدر أمني ، إن حصيلة الانفجار انتهت عند مقتل خمسة أشخاص، وإصابة عشرين آخر.



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