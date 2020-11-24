النجيفي يحذر من "فوضى" في بداية 2021 .. والحكومة "عاجزة" عن المواجهة

حذر القيادي في الجبهة العراقية، اثيل النجيفي، يوم الثلاثاء، وجود مخاوف سياسية وشعبية من زيادة الخروقات الامنية مع قرب الانتخابات المبكرة في العراق، محذراً من "فوضى" تصيب البلاد بداية العام المقبل.

وقال النجيفي ؛ إن "هناك مخاوف حقيقة سياسية وشعبية من زيادة الخروقات الامنية مع قرب الانتخابات المبكرة، كما نتوقع ان العراق في مواجهة فوضى قادمة في الأشهر الاولى من السنة القادمة والحكومة لا تمتلك قدرة وخيارات لمواجهة تلك الفوضى التي ستكون أسبابها اقتصادية وامنية في آن واحد".

وبين أنه "بالتالي فان الانتخابات ومجمل العملية السياسية في خطر كبير جدا، كما نحن نحذر من زمن بعيد ولكن مع الاسف كل التحذيرات لم تجد سابقا ولا أظنها تجدي بعد الآن".