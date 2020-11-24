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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 02:45 م

الحلبوسي يشكل لجنة من ثمانية نواب لإجراء حوارات مع بغداد وأربيل

الحلبوسي

  وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة برلمانية يقع على عاتقها اجراء حوارات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وبحسب التوجيه الصادر عن الحلبوسي  فإن اللجنة مكلفة باجراء الحوارات مع بغداد واربيل "لإيجاد الحلول المناسبة، وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمينها بنصوص قانونية في مسودة قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021".

وتتألف اللجنة من ثمانية اعضاء من المجلس سيقومون بالمهمة المناطة بهم، واسماؤهم كما في الوثيقة الاتية:

 

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أخر تعديل: الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 02:52 م
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