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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 02:38 م

15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا

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قتل 15 مسلحاً من فصائل المعارضة السورية المسلحة وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استمرت منذ مساء أمس ولغاية اليوم الثلاثاء في شمال شرقي سوريا، وفق شهود عيان.
وقال شهود  عيان ، إن "الاشتباكات العنيفة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والخفيفة بمساندة المدفعية التركية، واندلعت بعد محاولة مسلحي المعارضة السورية التسلل الى بلدة عين عيسى من الجهة مدينة تل أبيض للسيطرة على طريق م4 الدولي الذي يربط المناطق الكوردية ببعضها شمال شرقي البلاد".
وأضاف الشهود أن 15 مقاتلا من المعارضة المدعومة من أنقرة قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء الاشتباكات.
وتابع الشهود أن جرحى سقطوا في صفوف قوات "قسد" لكن لم يتضح عددهم على الفور.
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