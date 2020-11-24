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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 01:48 م

وزير الدفاع يكشف عن خريطة الدواعش.. أعداد ومواقع فلول التنظيم الإرهابي بالعراق

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كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد عن أعداد وأماكن وجود فلول تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
وقال عناد، في تصريح تلفزيوني : "لدينا معلومات بوجود قرابة 1500 - 2000 مسلح من داعش في المناطق المحررة وشمال بغداد وبابل ومحافظة ديالى". 

لكنه أشار إلى أن التنظيم الإرهابي فقد قدرته على الإمساك بالأراضي وبات يتحرك ضمن مجاميع صغيرة لتنفيذ هجماته الإرهابية.

وتعمل هذه الأعداد الداعشية على شكل مجموعات صغيرة لا يتجاوز عدد الواحدة منها أكثر من 7 عناصر، حيث يضربون أهدافا معينة ويلوذون بالفرار. 

وتابع: "تنظيم داعش بدأ يتبع سلوكا جديدا في تنفيذ هجماته، من خلال استخدام سلاح القناص الحديث والكاميرا الحرارية التي تحتويه، ومن خلاله يستطيع ضرب هدفه عن ‏مسافة تبعد 2 كيلومتر".
وبحسب وزير الدفاع  فقد خسر "داعش" سيطرته على الأرض بعد الضربات الأمنية وإحكام قبضتها على المناطق المحررة.
وبات من المستحيل أن يتمكن عناصر تنظيم داعش من ضرب نقطة أمنية عراقية والسيطرة عليها، وفقاً لـ"عناد".
ورغم ذلك، لا تزال قوات الجيش العراقي بحاجة إلى إعادة تدريب بشكل صحيح، حيث كانت خطة وزير الدفاع القيام بهذه المهمة لكن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ ذلك.
وتعود خلايا داعش النائمة لاستهداف المدن وتهديد الأمن العراقي مجدداً بعد أن ارتفعت حدة الهجمات التي يشنها منذ مطلع العام الحالي.
وبدأ داعش مؤخرا باعتماد استراتيجيات جديدة في تنفيذ الهجمات تنوعت ما بين نصب الكمائن واستخدام أسلحة القنص واختيار آلية الاشتباك مع القطعات الأمنية.
ويرى مراقبون عراقيون أن العمليات الداعشية الأخيرة تعد تطوراً لافتاً يؤشر على توفر الإمكانيات والملاذات التي تهيئ ظروف التخطيط والتحضير والتنفيذ الأمن.

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