الدليمي: جهات سياسية من مختلف المكونات تحاول عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

قالت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي, إنه في الآونة الأخيرة بت بعض الجهات السياسية من مختلف المكونات تلوح بعدم رغبتها بإجراء الانتخابات المبكرة وذلك من خلال افتعالها عراقيل أما بشأن التلوح بتعديل قانون الانتخابات أو مطالبتها بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتطالب بسن قانون جديد وهذا الأمر سوف يأخذ وقتا طويل وغيرها من العراقيل.

وأضافت أن هذه الجهات تسعى إلى هذه العرقلة بسبب توقعها بانها سوف تفقد الكثير من مقاعدها وأخرى ربما ستزول عن المشهد السياسي والساحة البرلمانية.

وأشارت الدليمي إلى أن هذه الجهات لا تشكل ثقلا كبيرا وأن الطسف السياسي الواسع هو من يرغب بإجراء الانتخابات التي حددها مجلس الوزراء وربما سيزيد موعدها الا انه سوف لن يمتدد أطول.