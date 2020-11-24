بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
زيارات المسؤولين الإيرانيين غير الرسمية.. تأكيد على تبعية القرار العراقي لإيران الدليمي: جهات سياسية من مختلف المكونات تحاول عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة ريزان شيخ دلير: قانون الجرائم المعلوماتية في العراق استنساخ لـ "مكافحة الإرهاب" طبيب عراقي يلقى حتفه على يد مجهولين في سوريا رغم الحروب والهجرة.. سكان العراق في تزايد مستمر وبنسب كبيرة ودعوات لتحديد النسل العراق يسعى لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته الدليمي: إغلاق منفذ حدودي في الأنبار 13 ساعة يومياً بسبب داعش الكاظمي يوجه بإغلاق بعض المنافذ المائية في البصرة الأعرجي: أطراف سياسية تحاول استغلال البنك المركزي لتمويل حملاتهم الانتخابية وزير الدفاع: 2000 داعشي إرهابي يتواجدون في شمال بابل والمناطق المستعادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 01:17 م

الدليمي: جهات سياسية من مختلف المكونات تحاول عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

زيتون الدليمي

قالت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي, إنه في الآونة الأخيرة بت بعض الجهات السياسية من مختلف المكونات تلوح بعدم رغبتها بإجراء الانتخابات المبكرة وذلك من خلال افتعالها عراقيل أما بشأن التلوح بتعديل قانون الانتخابات أو مطالبتها بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتطالب بسن قانون جديد وهذا الأمر سوف يأخذ وقتا طويل وغيرها من العراقيل.

وأضافت أن هذه الجهات تسعى إلى هذه العرقلة بسبب توقعها بانها سوف تفقد الكثير من مقاعدها وأخرى ربما ستزول عن المشهد السياسي والساحة البرلمانية.

وأشارت الدليمي إلى أن هذه الجهات لا تشكل ثقلا كبيرا وأن الطسف السياسي الواسع هو من يرغب بإجراء الانتخابات التي حددها مجلس الوزراء وربما سيزيد موعدها الا انه سوف لن يمتدد أطول.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير

ريزان شيخ دلير: قانون الجرائم المعلوماتية في العراق استنساخ لـ "مكافحة الإرهاب" 24 تشرين الثاني 2020 01:03 م

وزارة النفط

العراق يسعى لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته 24 تشرين الثاني 2020 12:07 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي يوجه بإغلاق بعض المنافذ المائية في البصرة 24 تشرين الثاني 2020 11:03 ص

برلمان كردستان

برلماني كردي يحذر من “انفلات أمني” في الإقليم يستهدف الفقراء والناشطين 24 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

اسعد المرشدي

ارتفاع عدد التواقيع بشأن استضافة رئيس حكومة الإقليم ووزيري النفط إلى 120 توقيعا 24 تشرين الثاني 2020 10:18 ص

محمد كريم

نائب: لن نسمح للحكومة بالاعتماد على الاقتراض خلال موازنة 2021 مطلقا 24 تشرين الثاني 2020 10:07 ص

ناجي رديس السعيدي

المالية النيابية توضح الآلية التي ستتبعها لمواجهة خطر تأمين رواتب العام المقبل في حال تأخر إرسال الموازنة 24 تشرين الثاني 2020 10:04 ص

جمال كوجر

المالية النيابية تكشف عن استقطاع رواتب الموظفين رسميا بورقة الكاظمي البيضاء 24 تشرين الثاني 2020 10:01 ص

التعليقات