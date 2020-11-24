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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 01:03 م

ريزان شيخ دلير: قانون الجرائم المعلوماتية في العراق استنساخ لـ "مكافحة الإرهاب"

القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير
أكدت عضو لجنة الإعلام والاتصالات ريزان شيخ دلير، أن قانون الجرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في مجلس النواب، استنساخ للعقوبات الواردة في قوانين نافذ أخرى ومنها قانون مكافحة الارهاب.

وقالت دلير في بيان، إن قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي، وبهذه الحالة فاننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة.

وأضافت بأن الحكومة يجب أن تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم، خصوصاً ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلاً من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد.

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