طبيب عراقي يلقى حتفه على يد مجهولين في سوريا

لقى طبيب عراقي الجنسية، حتفه على يد مجهولين في بلدة اليعربية الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وقالت مصادر محلية، إن "مجهولين اغتالوا الطبيب أبو محمد العراقي في منزله الكائن في قرية (سيحة الكنو) بريف اليعربية الواقعة على الحدود السورية العراقية، بثلاث طلقات نارية".

وبحسب المصادر، فقد "عثر الأهالي على جثة الطبيب العراقي دون معرفة أسباب الاغتيال".

وكان الطبيب العراقي يقيم في سوريا منذ سنوات حيث كان يعمل بطب الأعشاب ويحظى بشعبية واسعة، واشتهر في المنطقة بسبب نجاحه في عمله ومداواته للعديد من المرضى وبأمراض عديدة.



