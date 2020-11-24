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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 12:00 م

الدليمي: إغلاق منفذ حدودي في الأنبار 13 ساعة يومياً بسبب داعش

منفذ طريبيل
قال قائم مقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد الدليمي، إن هناك اتفاق أمني جديد بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لـ 13 ساعة يومياً.

وأضاف الدليمي في تصريح صحفي، أنه "تم الاتفاق مع قيادة العمليات في الأنبار على غلق منفذ طريبيل الحدودي من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً".

وأضاف، أن "الاغلاق يأتي بسبب زيادة تنظيم داعش في الطريق الدولي الممتد على طول 360 كم، ويبدأ من الرمادي الى الحدود الاردنية".

وأكد الدليمي، أن "اغلاق الطريق الدولي سيؤثر بالتأكيد على النشاط التجاري، ولكننا سنضطر لذلك لحين وصول تعزيزات أمنية"، مشيرا الى ان "تأمين الطريق يحتاج الى لواءين على الاقل".

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