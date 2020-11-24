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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 11:03 ص

الكاظمي يوجه بإغلاق بعض المنافذ المائية في البصرة

مصطفى الكاظمي

كشف مسؤول أمني كبير في محافظة البصرة، عن توجيه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بإغلاق بعض المنافذ المائية للمحافظة.

وأوضح قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن القرار اتخذ لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وأجرى مدنف جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب عند الحدود العراقية الإيرانية يرافقه قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائم مقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية.

وبحسب البيان أكد مدنف "ضرورة إيجاد آلية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية".

وقال إن "توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء أبو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو".

وأوضح أن "وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذه الممرات وسيتم تأمينها من قبل أمرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة التي بذلت جهودا مميزة وقطعت شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة".

يذكر أن نحو 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت.

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