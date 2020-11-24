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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

القبض على سيدة بجريمة الابتزاز الإلكتروني ضد شاب في بغداد

اعتقال امرأة

القت القوات الامنية القبض على احدى النساء بجريمة الابتزاز الالكتروني بحق شاب في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من إعادة مبلغ (٣٠٠٠) دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي هددته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.  

 واشارت الى ان العملية جاءت  على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص، ادعى فيها تعرضه لابتزاز الإلكتروني من قبل إحدى النساء التي اجبرته على دفع مبلغ ٣٠٠٠ دولار مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه مدير الشرطة المجتمعية بالتحرك والتحري وتحديد موقع المبتزة بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية وتمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى اليها وإعادة المبلغ إلى الضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
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