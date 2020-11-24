برلماني يحذر من أزمة الكهرباء في الصيف المقبل ويؤكد: نعاني ضائقة مالية

أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، بان ازمة الكهرباء في صيف 2021 ستكون قاسية، بسبب الضائقة المالية.



وقال ان العراق يعاني من ازمة مالية خانقة منذ اشهر اثرت على كل القطاعات الحيوية ومنها الكهرباء التي تحتاج الى اموال كبيرة للصيانة قبيل فصل الصيف القادم لتفادي اي ازمة لكن الوضع يشير الى انه سيكون موسم قاس جدا وربما الاكثر قساواة اذا لم تكن هناك حلول تسهم في معالجة ملف الطاقة بشكل عام.

واضاف انه “بدء على اطلاق خطة بدائل من خلال تفعيل مبدا الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنازل والدوائر الحكومية للتخفيف من الاعتماد على الكهرباء الوطنية بالاضافة الى الضغط بقوة على تسريع وتيرة انتاج غاز المحركات المغذي لمحطات توليد الكهرباء من اجل تقليل حجم اموال الاستيراد وتخصيصها للصيانة وبقية الاعمال اخرى.

واشار الى ان “وضع البلاد الاقتصادي والمالي يحتم قرارات جريئة تسهم في تصحيح مسار الطاقة بشكل عام وخاصة الكهرباء من خلال معالجة كل اطر الخلل المزمنة والدفع الى تقليل النفقات لتفادي موسم قاس جدا.