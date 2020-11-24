وزير الدفاع: 2000 داعشي إرهابي يتواجدون في شمال بابل والمناطق المستعادة

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، وجود ما لا يقل عن 2000 عنصر داعشي في شمال بابل وبغداد والمناطق المستعادة.



وقال عناد، إن هناك على الأقل 2000 عنصر من تنظيم داعش في المناطق المحررة وشمال بغداد وبابل، مبينا أن القسم الأكبر مِن عناصر داعش محليين وسكناهم بالقرب مِن القرى التي تشهد هجمات في المناطق المحررة.



وأضاف، أن تنظيم داعش يستخدم اسلحة متطورة ومنها سلاح قناص يصيب الهدف على بعد 2كم، لافتا إلى أن 90% مِن عمليات تنظيم داعش سببها الاهمال مِن قبل القوات الامنية والمدنيين.



وأشار وزير الدفاع إلى أن سيطرة تنظيم داعش على المناطق امر مستحيل ولا يمكن حصوله، مؤكدا في نفس الوقت أن قوات الجيش لا تستطيع مسك جميع المناطق في العراق وخاصة الصحراوية.



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