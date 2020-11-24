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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

نائب يحذر : اقتصاد العراق لن يتحمل اقتراضا جديدا

رواتب
حذر النائب مضر الكروي، من أن اقتصاد  العراق  لن يتحمل اقتراضا جديدا  في ظل ارتفاع كبير لمديونية الدولة.

وقال الكروي ان وضع العراق الاقتصادي سيء جدا واقتربنا بشكل كبير من المرحلة الحرجة بسبب تكرار الاقتراض وبمبالغ مالية كبيرة لتسديد الرواتب والنفقات الاخرى دون اي تحرك جدي ازاء ملف تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ما يجعلنا في موقف صعب للغاية في 2021”.

واضاف ان  اقتصاد  العراق لن يتحمل اي اقتراض اخر واذا لم تكن هناك اصلاحات حقيقية ولو كان صعبة جدا سيكون وضعنا في 2021 مصيريا ونخشى ان نصل الى مرحلة الا عودة وتكون الحلول بعيدة في ظل وضع اقتصادي يزداد صعوبة مع الوقت”.


واشار الكروي الى ان “الحكومة تتحمل وزر الوضع الاقتصادي الراهن لانها صاحبة القرار ولديها صلاحيات واسعة في ادارة الازمة”، مؤكدا بانه “ليس من المعقول الاقتراض المتكرر وهناك اموال مهدورة في نوافذ كثيرة في الدولة العراقية”.
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