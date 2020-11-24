ديالى تسجل 131 إصابة بكورونا ونحو 230 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أفاد مصدر طبي من محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و232 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المصدر، إن "الكوادر الطبية في محافظة ديالى سجلت 131 اصابة جديدة بفيروس كورونا و232 حالة شفاء في عموم المحافظة، دون تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".



واضاف أن "عدد الإصابات الإجمالية بلغ 180000، الشفاء 16743، والوفيات 258".

