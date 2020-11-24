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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

برلماني كردي يحذر من “انفلات أمني” في الإقليم يستهدف الفقراء والناشطين

برلمان كردستان
حذر عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، من “انفلات أمني” في الإقليم،.
وقال أنور إن “الأجهزة الأمنية تتبع لأحزاب السلطة وتاخذ القرارات من مسؤولي الأحزاب، ولا وجود لأجهزة مؤسساتية تعمل داخل الإقليم.
وأضاف، “حذرنا سابقا من وجود انفلات أمني في مناطق إقليم كردستان، واعتداء على الفقراء والناشطين وانعدام للحريات، وماجرى يوم أمس الاول يعكس حالة هذا الانفلات والاستهتار من قبل الأجهزة الحزبية.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة مسلحة بالزي الأمني بالاعتداء على صاحب مطعم أمس الاول في مدينة السليمانية.
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