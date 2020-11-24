ارتفاع عدد التواقيع بشأن استضافة رئيس حكومة الإقليم ووزيري النفط إلى 120 توقيعا

أعلن تيار الحكمة، عن ارتفاع عدد التواقيع المطالبة باستضافة رئيس حكومة الاقليم ووزيري النفط الاتحادي والاقليم وشركة سومو الى 120 توقيعا، مرجحا زيادة اعداد الموقعين.

وقال النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي ان “عدد النواب الموقعين على استجواب وزير رئيس حكومة الاقليم ووزيري النفط الاتحادي والاقليم ارتفع الى اكثر من 120 توقيعا بعد انتهاء جلسة البرلمان امس.

واضاف ان “هناك العديد من النواب ابدوا رغبتهم بالانضمام للمطالبة باستضافتهم وهناك توقع بارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة

واوضح ان “الغرض من استضافتهم الوقوف على استمرار الاقليم بانتهاك الاتفاقيات ورفضه تسليم واردات كردستان واستمرار الحكومة الاتحادية بتحويل الاموال اليها.