وزارة التجارة تعتزم إقامة معرض "صنع في العراق"

تعتزم الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة إقامة معرض "صنع في العراق".



وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، إن الشركة بصدد استحصال كتاب من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يسمح لها بإقامة معارض خلال المرحلة القادمة.

وبين أنه في حال الحصول على الموافقة فان المعرض الأول سيكون خاصا بحملة "صنع في العراق" لعرض المنتوجات المحلية والترويج لها.



وتوقع سعيد ان يلاقي المعرض نجاحاً كبيراً لانقطاع المنتوجات المحلية التي تلائم ذائقة المواطنين، فضلا عن عدم احتوائها على مواد حافظة، مشيراً إلى أنه سيعيد المنتوج المحلي إلى الواجهة في الأسواق العراقية لمنافسة المستورد.

وأضاف أن المعرض سيتضمن المواد الغذائية والملابس والاحذية والكهربائيات التي تنتجها الشركات المحلية، موضحاً أن الشركة، بهذه الخطوة، تسعى لإعادة الصناعة المحلية الى سابق عهدها بعد ان اهملت على مدى 17 عاما توقفت فيها المصانع الحيوية التي كانت اساسا لاعتماد العراق ذاتيا على نفسه في انتاج سلع حازت على ثقة المواطن لمتانتها واسعارها المناسبة .