المالية النيابية تكشف عن استقطاع رواتب الموظفين رسميا بورقة الكاظمي البيضاء

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تضمين الورقة البيضاء الحكومية رسميا اقتطاع مخصصات الموظفين، مبينا ان رواتب الموظفين محفوظة وفق قانون سنة 2008 ولايمكن للحكومة استقطاعها.



وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان “الورقة البيضاء الاصلاحية التي تقدمت فيها حكومة الكاظمي تحتوي بشكل رسمي استقطاع مخصصات الموظفين.

واضاف ان “قانون سنة 2008 وقانون رقم 24 لسنة 1960 يمكن بموجبها منع استقطاع اي جزء من رواتب الموظفين ومحمية بموجب القانونين.

واوضح ان “اللجنة المالية اخذت على عاتقها منع تمرير اي قانون يشمل استقطاع رواتب الموظفين في الورقة البيضاء وموازنة العام المقبل.