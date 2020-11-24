محمد الكربولي:إلغاء محضر الوقفين مسؤولية وطنية

أعرب النائب محمد الكربولي ، عن امله بأن يفي مجلس الوزراء بوعوده ويلغي قرار الموافقة على محضر اتفاق الوقفين السني والشيعي المثير للفتنة في جلسة اليوم الثلاثاء.



وقال الكربولي في تغريدة على تويتر: انه "في النظام الداخلي لمجلس الوزراء القرار لا يُلغى الا بتصويت جديد ولرئيس المجلس صوت واحد مثل بقية الوزراء.



وختم الكربولي تغريدته بوسم #الغاء_محضر_الوقفين_مسؤولية_وطنية