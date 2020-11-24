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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

محمد الكربولي:إلغاء محضر الوقفين مسؤولية وطنية

محمد الكربولي
أعرب النائب محمد الكربولي ، عن امله بأن يفي مجلس الوزراء بوعوده ويلغي قرار الموافقة على محضر اتفاق الوقفين السني والشيعي المثير للفتنة في جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر: انه "في النظام الداخلي لمجلس الوزراء القرار لا يُلغى الا بتصويت جديد ولرئيس المجلس صوت واحد مثل بقية الوزراء.

وختم الكربولي تغريدته بوسم #الغاء_محضر_الوقفين_مسؤولية_وطنية
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