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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020 09:48 ص

الشبلي: النقل تدرس إحالة مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار

الوزير ناصر الشبلي
أكد ناصر الشبلي وزير النقل، وجود مساعٍ لإحالة مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار.

وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن وزارة النقل تناقش إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية والأنبار إلى وزارة الاستثمار.

وأفاد وزير النقل، بأنه من المؤمل أن تكون هنالك قروض فرنسية لإنشاء مطار الموصل.

وبشأن الترانزيت، أشار الشبلي إلى أنه لغاية الآن هناك اجتماعات بشأن تحديد المبالغ للترانزيت.

وأضاف وزير النقل، أن هناك زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية وصلت نحو 300 طائرة تدخل الأجواء وبسعر عبور 450 دولارا للطائرة الواحدة.
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