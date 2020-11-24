بارزاني يعرب عن قلقه من مقتل شابة في كلار بشكل وحشي على يد أشقائها

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن قلقه من مقتل شابة في كلار بشكل وحشي على يد أشقائها، مؤكدا على أن نساء وفتيات كردستان يجب أن يكون لهن الحق بعيش حياة حرة ومتساوية دون تهديد على حياتهن.



وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، "أن مقتل امرأة شابة في كلار بشكل وحشي اقلقني كثيرا"، معربا عن شكره للأجهزة الأمنية لاستجابتها السريعة.



وطمأن بارزاني بان الجناة سينالون جزاءهم القانوني، مشددا على ان نساء وفتيات كوردستان يجب ان يكون لهن الحق في حياة متساوية دون تهديد، وان يعشن بحرية في سلام.



وكانت الشابة قد لقيت مصرعها شنقاً على يد ثلاثة من أشقائها في مدينة كلار مركز إدارة كرميان بإقليم كردستان يوم الجمعة الماضي، في حادث أثار ردود فعل غاضبة بأرجاء الإقليم.