مقتل عنصر بالبيشمركة بانفجار لغم أرضي في أربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء جومان بمحافظة أربيل، مقتل عنصر بيشمركة بانفجار لغم أرضي في سفح هلكور في جبل برده قوجان.



وجاء في بيان للمديرية، أنه في الساعة (20:00) تلقت المديرية بلاغا بأن شخصا يدعى (ن س م ح) يبلغ ما بين 45 - 47 عاما من العمر وينتمي لقوات البيشمركة ومن أهالي قضاء جومان قرية ناوند خرج في الساعة 12:00 ظهرا وان هاتفه النقال مغلق وهو مفقود.



وأضاف البيان، أنه بعد خروج فرق المديرية في مركزي الدفاع المدني في حاج عمران وجومان استطاعت في الساعة 22:30 ليلا العثور على مكان جثة ذلك الشخص الذي لقي مصرعة في سفح هلكور جبل برده قوجان بانفجار لغم ارضي.



ولفت البيان إلى أن جثة الشخص المذكور نقلت إلى مستشفى جومان للحصول على تقرير طبي عن وفاته.