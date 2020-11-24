انتحار العراقيين.. الهروب من المأساة بقتل النفس والمسؤولية تتحملها الحكومات الشيعية الفاسدة ما بعد 2003

خبراء: تقارير مزعجة عن انتحار العراقيين وتزايد عدد الحالات وبغداد المرتبة الرابعة عالميا



جاءت الزيادة المحسوسة في أعداد حالات الانتحار في العراق، لتؤكد أن هناك كوارث ومآسي داخل العراق لا يستطيع عشرات المواطنين العراقيين تحملها ما يدفعهم لقتل النفس والانتحار.

وتعد ظاهرة الانتحار، واحدة من الظواهر الجديدة على الشعب العراقي، لكن بعدما سدّت أبواب الأمل أمام الشباب العراقي، بصفة خاصة، فلم يكن هناك سوى الانتحار سبيلا للهروب والخروج من المشكلة.

وقال باحثون وفق مقال للدكتورة، باهرة الشيخلي، أن أبرز أسباب هذه الظاهرة، فشل النظام السياسي والطبقة السياسية الحاكمة في حل مشكلات الشباب، وتحقيق أحلامهم في حياة كريمة وآمنة، وحالات اليأس والوضع المعيشي المتهالك، والفقر والبطالة، والعجز عن إعالة الأسرة، وفقدان الأمل في تحسّن الحال.



وخلال الـ17 سنة الماضية، برزت ظواهر كثيرة منها ثراء الطبقة السياسية، إفقار المجتمع العراقي، استئثار الأحزاب والفصائل المسلحة على المشاريع الاستثمارية والأموال، العمالة المستوردة ومحدودية سوق العمل وزيادة نسب البطالة، وهي أسباب مضافة جعلت الشباب العراقي يخرج في تظاهرات، منذ سنة 2011، وحتى اليوم، للمطالبة بتحسين أوضاع البلاد، وقوبلت هذه التظاهرات بالقمع والعنف والقتل.

وتقول د. باهرة الشيخلي، إنه سواء كانت فجيعة الانتحار في العراق حالة أم ظاهرة فإن استمرار البطالة، التي يعاني منها الشباب العراقي، والتي سببها الأول الفساد الحكومي، سيمنح هذه الحالة أو الظاهرة الحياة

ومن وجهة نظر علم الاجتماع، فإن ما يحصل في العراق، اليوم، هو جزء من الأعراض السيكولوجية الناجمة عن الصدمة الأيديولوجية والثقافية والاقتصادية لأحزاب الموالاة، وبسبب التجارب المؤلمة للطفولة المعذبة للعراقي منذ 2003، التي وإن زادت من منسوب ثقافة الموت على ثقافة الحياة.

وكانت حالات الانتحار قد شهدت تزايدا في أوساط الشباب العراقي، جراء فشل الطبقة السياسية الحاكمة في حل مشكلاتهم وتحقيق أحلامهم في حياة كريمة وآمنة، وفق رصد جديد لموقع “مونيتور”. إلا أن الملاحظ أن ظاهرة الانتحار في العراق خفتت، بنحو واضح جدا، بعد انتفاضة الشباب في أكتوبر 2019، ثم عادت لتطل برأسها مجددا، بعد انحسار مساحة الاحتجاجات الشعبية بسبب جائحة كورونا، إذ كشف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وقوع 298 حالة انتحار في العراق من الأول من يناير حتى 30 أغسطس 2020، لتكون أعلى نسبة مقارنة بسنة 2003.

وقال موقع "مونيتور" أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تحاول بعض العائلات إخفاء الانتحار كسبب للوفاة بسبب الانطباع السلبي لدى المجتمع عنه، في إشارة إلى أن كثيرا من حالات الانتحار يجري تسجيل سبب الوفاة فيها على أنه “موت مفاجئ”.

ولعل مقترح مجلس محافظة بغداد إنشاء حواجز بارتفاع مترين على جسور العاصمة لمنع حالات الانتحار المتزايدة، مثال حيّ على فوضى التشريعات في بلاد كان حمورابي أول المشرعين فيها (حكم من 1792-1750 قبل الميلاد)، مما أثار موجة من الغضب والاستهجان أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وزوبعة من ردود الفعل في مختلف الأوساط عقب إعلان الخبر.

وغرّد عضو الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي في حسابه على تويتر، ساخرا من القرار بالقول بعد تفكير طويل اقترح المسؤولون وضع سياج عالٍ على جسور بغداد للحد من حالات الانتحار، غابت عن بالهم الأسباب الحقيقة، التي تدفع شباب العراق لذلك الفعل، وفي مقدمتها الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة والبطالة، التي أنتجت اليأس والإحباط وفقدان الأمل.

وفي ظل دولة فاسدة بسلطاتها الثلاث يتحكم بمصير شعبها حكام لم يعالجوا مشكلة واحدة منذ جاؤوا، وأحزاب موالية لطهران، وميليشيات إرهابية مدربة على إشاعة الخراب وإذلال العباد، واقتناص أرواح المواطنين، بل أنتجوا مشكلات أكبر، وجعلوا المشكلة الواحدة تلد مشكلات والكارثة تجر كوارث.

وحسب كتاب "يوم الحساب العسير"، الماثل للطبع حاليا لمؤلفه أستاذ الفلسفة الدكتور عبدالستار الراوي، فإن العراق احتلّ سنة 2018، وفق دراسة أميركية أجراها مركز “غالوب للدراسات الدولية” حول نسب الانتحار وأسبابه، المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من تشاد والنيجر وسيراليون، بسبب تفشي "المشاعر السلبية"، التي قد تقود إلى الانتحار.

وتراكمت العلل وتوالت الأسباب: نفسية واجتماعية واقتصادية، فأفضت إلى خيار نبذ الحياة، والإقدام على الموت، وهو ما يعبر، في مجمله، عن فقدان الحلم الشخصي، وانعدام الأمل بالغد، بعد أن بلغت غائلة البطالة بين الشباب معدلاتها القصوى 35 في المئة، منحدرة بهذه الشريحة الفتية إلى ما تحت خط الفقر المهين، فلم يعد لدى الشاب إلا الهروب إلى مهاوي العدم والردى.

وأكد د. محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة، إن ظاهرة زيادة الانتحار في العراق ترجع إلى أسباب وعوامل عديدة، وبالتأكيد فإن أي جريمة ترجع إلى أسباب رئيسة يجب توافر إحداها لكي تظهر الجريمة في المجتمع، وهي: أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فإذا ما توفر أحد هذه الأسباب نرى الجريمة في المجتمع، بمعنى أن العلم الجنائي يبحث عن توفر سبب واحد لتظهر الجريمة، ولكن ما بالكم إذا ما توافرت هذه الأسباب كلها في زمن ومكان واحد، بالتأكيد تظهر الجريمة في المجتمع.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أنها بلغت 298 حالة انتحار. وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، إن عام 2020 شهد تسجيل 298 حالة انتحار في عموم محافظات العراق.

وأوضح أن عدد الذكور المنتحرين بلغ 168 والأنات 130، مضيفا أن بغداد سجّلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بواقع 68 حالة تليها البصرة ب 39 ثم ذي قار بواقع 33 حالة.

وأمام هذه الظاهرة فليس أمام العراقيين جميعهم الا الاستمرار في العضب أملا في الحياة.

أ.ي