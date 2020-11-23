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الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 11:47 م

احتلال كامل.. "نيوزويك" تفضح الملالي: يسعى لتعاون عسكري جوي وبري وبحري مع العراق

البحرية الايرانية
مراقبون: الكاظمي ينقلب على مطالب الثورة العراقية بكل هذا التعاون مع إيران الإرهابية رغم السخط التام لها في الشارع العراقي

ما الذي تخطط له إيران الفترة القادمة في العراق؟
هناك استياء عراقي كامل من الوجود الإيراني والميليشياوي في العراق؟ فهل تخرج من بغداد أم تعزز تواجدها في حال جاء بايدن وجاءت إدارته بالتزوير؟
"نيوزويك" كشفت الخطط الإيرانية المقبلة في العراق، عبر تقريرخاص في عددها الأخير." يترجمه وينشره" موقع بغداد بوست للأهمية الشديدة:-
وقالت تسعى إيران إلى تعزيز التعاون الدفاعي الجوي والبري والبحري مع العراق المجاور، وسعت إلى عقد سلسلة من الصفقات الأمنية.
وقبل يوم واحد فقط من إعلان القائم بأعمال رئيس البنتاغون، قرار خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 بحلول 15 يناير كجزء من خطط الرئيس ترامب، انتقد قائد الفضاء بالحرس الثوري الارهابي العميد، أمير علي حاج زاده، الولايات المتحدة، في جزء من سلسلة اجتماعات بين كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين والعراقيين في طهران.
وقال حاجي زاده كاذبا لمدارة ارهاب نظامه، إن الولايات المتحدة تسعى دائما الى ابار النفط العراقية وتفكك العراق وتقسيم دولته ومسؤوليه!
وواصل حاجي زاده، أكاذيبه، إن شعبي إيران والعراق "لن ينسوا أبدا" موتهما وأقسموا على الانتقام من العمل المتفجر الذي حرض على دولتين يعتبرهما العراق شريكين ضد بعضهما البعض، يقصد اغتيال الارهابي الاكبر قاسم سليماني، وواصلت بغداد سعيها للتعاون الوثيق مع واشنطن حتى بعد الحدث، لكن وزير الدفاع العراقي شدد على أهمية تعاون بلاده مع طهران!
وقدم وزير الدفاع، الفريق جمعة عناد سعدون تأكيدات مماثلة لنظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، ولرئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد حسين باقري، الذي قال إن البلدين قد صاغا اتفاقا رسميا لتعزيز جيشهما المشترك.
وقال باقري إن هذا يشمل تزويد القوات العراقية بالأسلحة والعتاد، وهو ترتيب ظل مقيدًا منذ فترة طويلة بموجب القانون الدولي حتى انتهاء الشهر الماضي من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والذي حاولت الولايات المتحدة تمديده دون جدوى.
والتقى السعدون، بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني. تشاور الاثنان بشأن تعزيز الأمن على حدودهما التي يبلغ طولها 1000 ميل ، حيث قال المسؤول الإيراني، وفق تقرير "نيوزويك" إن التعاون الدفاعي بين العراق وايران، يضمن الاستقرار والأمن الإقليميين، ويجب الارتقاء به إلى مستويات استراتيجية وإضفاء الطابع المؤسسي عليهما" وكالة أنباء تسنيم.
في نفس اليوم، جلس قائد البحرية بالحرس الثوري الارهابي الأدميرال علي رضا تنكسيري، مع قائد البحرية العراقية الأدميرال أحمد جاسم المعارج لإجراء حوار حول الدفاع عن حدودهم البحرية في الخليج العربي.
وفيما يتعلق بتأمين الأجواء، تحدث قائد الفرقة المحمولة جواً في القوات البرية بالجيش الإيراني اللواء يوسف قرباني، مع نظيره العراقي الجنرال سمير زكي حسين ، حول العمل المشترك لطائرات الهليكوبتر من بين مواضيع أخرى. كما بحث قائد القوات الجوية الإيرانية العميد الركن عزيز نصير زاده ونظيره العراقي الفريق شهاب جاهد علي الشكراشي، التنسيق بشأن المعركة الجوية ضد الجماعات المتشددة والتطوير المتبادل لقواتهما الجوية.
 ويرى خبراء، ان قيام حكومة الكاظمي بتسليم أمرها لإيران رغم الكره الشديد لها في الشارع وتنظيم كل هذه الاجتماعات العسكرية الجوية والبرية والبحرية، انقلاب كامل على مطالب الثورة العراقية التي طالبت بوضع حد لتدخلات إيران وليس زيادة هيمنتها في البلد.
أ.ي
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