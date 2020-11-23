اعتداء جدة الإرهابي.. حوثي إيران يلعب بالنار وإدارة ترامب: ندرس تصنيفهم جماعة إرهابية دائمة

مراقبون: إرهابيو إيران في اليمن يستهدفون المملكة السعودية ويختبرون بايدن الداعم لإرهابهم



فيما وصف باختبار جديد، لسياسات جو بايدن ومعرفة ردود فعله، أوعز النظام الإيراني الإرهابي لميليشيات الحوثي بتنفيذ اعتداء إرهابي جديد في مدينة جدة، بمقذوف من قبل الحوثيين الإرهابيين ألعوبة إيران.

من جانبه قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن انفجارا وقع الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الاعتداء وقع عند الساعة الثالثة والخمسين دقيقة من صباح الاثنين. وأورد المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.



وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية. وأشار المصدر إلى اعتداء إرھابي سابق على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، قائلا إنها تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي. وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف محطة للمنتجات البترولية، شمالي جدة.

وأوضح العميد المالكي، أن هذا الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي. وأضاف أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل امتدادا للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص)، التي تبنتها الميليشيات الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية، إيرانية الصنع، من نوع "كروز" وطائرات دون طيار مفخخة. وبين العميد المالكي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية، ويرتقي إلى جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



في نفس السياق، عبّر أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش، عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة. وقال غوتيريش إن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني.

على الصعيد العالمي، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف في حديث للصحافيين، خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار. وانتقد المسؤول الأميركي جماعة الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترمب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، كانت قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

ويرى محللون، أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية، يُعتبر أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب في إطار مواجهة إيران في الشرق الأوسط. واعتماداً على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.

والحاصل وفق خبراء، إن تحركات الحوثي الإرهابية ليست أكثر من تنفيذ خطط إيرانية، ومهاجمة الأراضي السعودية إجرام إيراني سيواجه بكل قوة خلال الفترة القادمة.

أ.ي