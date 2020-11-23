أوباما يحكم من جديد.. نكبة العالم تتضح مع اختيارات بايدن الجديدة

عودة أوباما إلى السياسة الخارجية.. الوجوه المألوفة تملأ فريق بايدن وسياسات الارهاب تعود ثانية



هلت البوادر الشؤوم لإدارة بايدن وفق اللعبة العبثية التي يقوم بها، بالإسراع من اختيار عناصر ادارته الجديدة رغم عدم التصديق بعد على فوزه المزعوم. وهناك تحقيقات ودعاوى قضائية لا يتزال تنظر في المحاكم.

وصدق المحللون، عندما حذروا من عودة أوباما وسياساته الكاراثية، بعدما فاجأ بايدن العالم بأن كل الاختيارات الجديدة في إدارته رجالا عملوا مع أوباما، أي أن كل السياسات التي طبقها الديمقراطيين من قبل طوال 8 سنوات، وعززت الإرهاب وداعش وماعش واعمال تنظيم القاعدة وإيران ستعود بكل قوة.

ويعود الرئيس الأميركي السابق، أوباما، إلى السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، من خلال تعيين بعض الموظفين السابقين في إدارته، بعدما اختار بايدن أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وشغل بلينكين البالغ من العمر 58 عاما منصب نائب وزير الخارجية ونائب مستشار الأمن القومي خلال إدارة أوباما وله علاقات وثيقة مع بايدن. وسيجعل تعيين بلينكين مساعدا آخر لبايدن هو جاك سوليفان، المرشح الأول لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي. وسوليفان مساعد لبايدن منذ فترة طويلة وهو صاحب خبرة في شؤون السياسة الخارجية.



وينحدر أنتوني بلينكن البالغ من العمر 58 عاما، من عائلة لها تاريخ طويل مع السياسة الخارجية الأميركية، إذ عمل والده وعمه كسفيرين.

وشغل بلينكن منصب نائب مستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وبين عامي 2015 و2017، تولى الدبلوماسي المخضرم منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة.

ولعل أبرز المهام التي ستنتظر بلينكن لدى توليه منصب وزير الخارجية رسميا، هي إعادة البلاد إلى اتفاقية المناخ التي تم توقيعها في باريس سنة 2015، والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن بلينكن يتحدث الفرنسية بطلاقة، إذ التحق خلال طفولته بمدرسة في باريس، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويلتحق بجامعة هارفارد. وعقب تخرجه، عمل بلينكن كاتبا لصحيفة "ذي نيو ريببلك"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومارس القانون في مدينتي نيويورك وباريس.

وأعلن بايدن أسماء أول مجموعة من إدارته المزعومة، في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس المنتخب اختار دبلوماسية مخضرمة أخرى، هي ليندا توماس جرينفيلد، التي شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق أوباما، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وفق تقرير نشرته جريدة العرب.

وقال بايدن، إنه اختار وزيرا للخزانة وإنه سيعلن اسمه قبل حلول عيد الشكر في 26 نوفمبر الجاري. وأشارت تقارير إلى أن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابقة جانيت يلين هي المرشحة الأولى لهذا لمنصب. وفي الوقت الذي يواصل فيه بايدن مهمة تشكيل إدارته، لا يزال تركيز ترامب منصبا على سعيه الحالم بإلغاء نتيجة الانتخابات.

وتستعد ولاية ميشيغان للتصديق على نتائجها الاثنين. وتفوق بايدن على ترامب وفق لعبة التزوير، في ميشيغان بأكثر من 150 ألف صوت. ويتعين على المجلس بموجب القانون التحقق من صحة فرز الأصوات.

وقال أحد العضوين الجمهوريين بالمجلس وهو نورمان شينكل في حديث لوسائل الإعلام إنه يفضل تأجيل التصديق على النتائج بسبب مخالفات فنية. ولاحظ المسؤولون في إحدى المقاطعات وجود مخالفات ربما أثرت على بضع مئات من الأصوات وهو ما جعل حملة ترامب تؤكد إن ذلك يشير إلى تزوير واسع النطاق.

ومن المحتمل أن تؤدي حالة الجمود المتعلقة بالتصديق على النتائج إلى اللجوء إلى محاكم الاستئناف بالولاية لاستصدار أمر يجبر المجلس على أداء وظيفته. وإذا رفض الأعضاء فإنه يحق لحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير وهي ديمقراطية اختيار أعضاء آخرين، والاثنين هو الموعد النهائي للمقاطعات في بنسلفانيا لتقديم تقاريرها المعتمدة إلى سكرتيرة الولاية كاثي بوكفار المنتمية أيضا إلى الحزب الديمقراطي.

ومن المرجح أن تصدق بوكفار على النتائج نيابة عن الولاية في غضون أيام. وفاز بايدن في بنسلفانيا بأكثر من 80 ألف صوت. وقبل التصديق على النتائج في ميشيغان الاثنين، كتبت رونا مكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ولورا كوكس مسؤولة الحزب في الولاية رسالة تحث مجلسها المعني بالانتخابات على إجراء تدقيق قبل التصديق. وقدمت حملة ترامب أيضا التماسا لإعادة فرز الأصوات مرة أخرى في جورجيا التي صدقت الجمعة على النتائج التي أظهرت فوز بايدن بفارق ضئيل في تلك الولاية، وهي معقل جمهوري قديم في الانتخابات الرئاسية.

ويرى مراقبون، أن عودة رجال أوباما للحكم يؤكد ان أوباما لم يخرج بعيدا عن السياسات التي ستطبق وأن بايدن العجوز لن يكون قادرا على الحكم ولكنه أوباما وهى نكسة بكل المقاييس.

أ.ي