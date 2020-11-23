وكالة دولية تكشف عن تزايد معدل هجرة المسيحيين من العراق في الأعوام الأخيرة

كشفت وكالة فرانس برس عن تزايد معدل هجرة المسيحيين من العراق في الأعوام الأخيرة بسبب استمرار التضييق وكان آخر فصوله ما فعلته عصابات داعش الإرهابي منذ عام ألفين وأربعة عشر.

ويذكر تقرير فرانس برس، أنّ هجرة المسيحيين من العراق بدأت منذ عام ألفين وثلاثة، ثم فاقمت خلال حقبة الصراع الطائفي بدءاً من عام ألفين وستة، فيما بلغ الاستهداف ذروته في الهجوم الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة عام ألفين وعشرة ما أدى إلى مقتل نحو خمسين شخصاً.

وأشارت إلى أنّ العديد من الكنائس في العراق أغلقت وانخفض عدد المسيحين المصلين بسبب استمرار التهديدات والخطف وفرض الاتاوات.



ويؤكد بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس ساكو، أن العديد من المسيحيين هاجروا رغماً عنهم، لأن هذه أرضهم وهذا تاريخهم، مضيفاً: ذهبوا بحثاً عن مستقبل لأولادهم. مشيراً إلى أنّ عدد المسيحيين الإجمالي اليوم نصف مليون بعد أنّ كان مليون ونصف المليون قبل عام ألفين وثلاثة.