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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 04:03 م

الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد خمس سنوات

الفيفا
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الاثنين، إنه عاقب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية بالإيقاف لخمس سنوات إلى جانب غرامة مالية بعد أن أثبتت تحقيقات لجنة القيم المستقلة ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.

وأعلن أحمد في وقت سابق أنه ينوي السعي للاستمرار في رئاسة الاتحاد الافريقي لولاية ثانية والترشح لخوض الانتخابات المقررة في مارس آذار المقبل.

وقال الفيفا في بيان، إن تحقيقات لجنة القيم المستقلة وجدت أحمد مذنبا بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة.

وأضاف البيان، أنه فرض على أحمد عقوبة "الإيقاف والمنع من ممارسة أي أنشطة مرتبطة بكرة القدم (سواء كانت إدارية أو رياضية أو غير ذلك) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمسة أعوام".

كما فرض الفيفا غرامة على المسؤول بقيمة 200 ألف فرنك سويسري (200 ألف دولار).

وكان الاتحاد الافريقي استغنى عن خدمات أمينه العام السابق عمرو فهمي، الذي توفي بعد معانته من السرطان في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن أرسل وثيقة إلى الفيفا تضمنت ادعاءات بمخالفات مالية وإدارية من جانب أحمد.

كما أتهمت الوثيقة أحمد بالتحرش الجنسي بأربع سيدات تعملن في الاتحاد لكنها لم تكشف عن أسمائهن.

وقال مسؤولون في الاتحاد طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم عند طرد فهمي، إن الأمين العام السابق فصل من عمله انتقاما منه بعد الكشف عن الوثيقة وادعاءات الفساد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الشرطة الفرنسية المختصة بالجرائم المالية حققت في يونيو حزيران من العام الماضي مع أحمد أيضا.
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