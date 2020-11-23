رونالدو ينافس ميسي على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم.



كذلك يتنافس رونالدو وميسي مع تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) وكريم بنزيمة (ريال مدريد) وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وساديو ماني (ليفربول) وروبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، على النسخة الـ12 من الجائزة.

ويقام حفل توزيع الجوائز التقليدي، في فندق أرماني دبي الواقع في برج خليفة، وذلك في يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول 2020، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.



وسيتم بث حفل جوائز دبي جلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر في جميع أنحاء العالم.



ويستضيف مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد أكثر من 200 متحدث منذ إطلاق نسخته الأولى، بينهم أبرز لاعبي كرة القدم العالميين.



وفي ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، ستعود فعالية جوائز دبي جلوب سوكر بإصدار خاص هذا العام، احتفالا بأفضل المواهب لعام 2020، بجانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاما الماضية.



ولأول مرة، ستضم القائمة 4 جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2001 و2020 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن.



كما سيتم اختيار المرشحين والفائزين النهائيين من قبل المشجعين، ولجنة تحكيم دبي جلوب سوكر، والتي تضم مجموعة من خبراء وروّاد صناعة الرياضة وكرة القدم.



